Turismo: Borghi (Explora), formazione di filiera per far crescere la Lombardia

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Prende il via “#inLombard1a” il progetto dedicato alla formazione degli operatori turistici in materia di promozione, attrattività, digitalizzazione condotto da Explora, la DMO di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Milano. #inLombard1a è un progetto B2B indirizzato agli operatori del settore come albergatori, fornitori di servizi, punti informativi e agenzie di promozione turistica locale che vuole formare, in un modo non convenzionale e innovativo, con strumenti di base concreti su modalità di accoglienza turistica e digitalizzazione, per operare al meglio nel settore tutti insieme. Il progetto rientra nel ruolo e nelle attività di destination management della DMO e rientra nelle iniziative dell’Anno del turismo Lombardo. Il progetto si traduce in un road show di 9 tappe sul territorio, a partire dal lancio svoltosi a Milano e 8 tappe sul territorio a partire da Lecco-Como-MonzaBrianza (20 febbraio 2017), Brescia-Iseo-Franciacorta, Pavia-Cremona-Mantova-Lodi, Varese, Bergamo-Valli, Sondrio, Garda Lombardia e la gran chiusura a fine dell’anno del turismo Lombardo a Milano con il coinvolgimento di oltre 1500 persone. Durante gli eventi sul territorio vi saranno tre momenti chiave: la Fase di Workshop di circa 2 ore e 30 minuti dove vi saranno panel, laboratori formativi e lezioni in aula ognuna di massimo 45 minuti ciascuna per toccare oltre 10 temi. La Fase di “Show” dove prenderanno voce casi di successo internazionali e locali e dove vi sarà modo di dare visibilità e conoscenza alle best practice oltre che informare delle iniziative di inLombardia per la filiera. E per finire la Fase PR libera dove ospiti e formatori potranno confrontarsi vis-à-vis su tematiche più specifiche, scambiarsi idee e suggestioni. Si parte il 20 febbraio 2017 da Lecco-Como-Monza Brianza con un programma fitto di incontri e dibattiti. Parlando del progetto “#inLombard1a”, dedicato alla formazione degli operatori turistici, Renato Borghi, presidente Explora spa, ha detto: “Explora in qualità di DMO della Lombardia ha come obiettivo non solo promuovere la destinazione come meta turistica, ma anche formare, guidare e fornire gli strumenti del mestiere agli operatori della filiera. Con #inLombard1a lo scopo è esattamente questo: mettere a disposizione di strutture ricettive, fornitori di servizi, addetti degli infopoint turistici e esperti di promozione turistica territoriale, le nozioni di base per poter accogliere al meglio il turista, per potersi promuovere in rete, sui social e online, ma anche attraverso eventi, fiere e iniziative speciali, e anche essere aggiornati sui trend di mercato e prendere esempio dalle best practice internazionali o locali. E ancora, #inLombard1a toccherà i vari territori portando con sé anche i progetti e le iniziative che Explora mette a disposizione della filiera per raggiungere insieme obiettivi sempre più importanti.”