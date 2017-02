Turismo: Borghi (Explora), Milano regina d’Europa

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Dopo un anno di turismo Milano si posiziona per ricavi alberghieri, secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano attraverso il suo servizio marketing territoriale, su dati RES STR Global, dopo Parigi, Amsterdam, Londra, Barcellona, Monaco Ma davanti a Francoforte, Vienna, Madrid, Bruxelles. In Italia è subito dopo le “classiche”: Venezia, Firenze e Roma, ma davanti a Napoli, Genova, Torino e Bologna. Bene la crescita per gli alberghi di fascia alta: rispetto al 2014, Milano aumenta del 9%, in termini di ricavi alberghieri, posizionandosi per crescita davanti a grandi città come Londra (-3%), Bruxelles (-17%), Mosca (-18%), Parigi (-19%). A livello nazionale Milano è cresciuta negli ultimi due anni più di Roma (5%) ed è subito dietro a Venezia (+10%). Dati che danno un trend, ma che risentono anche del diverso metodo di rilevazione, secondo Maurizio Naro, presidente APAM (Associazione albergatori Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza): “Per quanto riguarda i dati positivi di Milano, confermiamo un aumento dal 2014 per gli alberghi soprattutto del centro città e per le categorie più elevate. Dobbiamo però ricordare che le rilevazioni nelle altre città europee tengono particolare conto anche di alberghi di scala inferiore, dando quindi un valore di redditività del comparto alberghiero più basso. Motivo per cui, in parte l’effetto positivo di Milano è da attribuire anche a questa differenza. Dobbiamo continuare su questa strada per beneficiare del momento favorevole per la nostra città. Occorre incentivare la creazione di eventi di sicuro richiamo internazionale per proseguire ancora meglio in questo trend. Milano va votata per la pluralità di interessi turistici che può soddisfare”. Renato Borghi, Presidente di Explora, Dmo di Regione Lombardia, ha detto: “Milano oggi più che mai si conferma capitale di Fashion e Design ed è già una delle destinazioni più ambite dai citybreaker europei. Questa candidatura potrebbe coronarla "regina d'Europa" e generare un volano positivo per il turismo della città e di tutta la Lombardia che ha, a sua volta, l’ambizioso obiettivo di diventare la prima regione turistica d’Italia”.