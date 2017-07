Turismo, immobili pubblici gratis agli under 40: 25mila partecipanti

Hanno partecipato almeno 25mila persone alla consultazione online per il progetto "Cammini e Percorsi" promosso dall'Agenzia del Demanio e dal Touring Club italiano, per assegnare immobili pubblici in concessione gratuita agli under 40. Si tratta di casolari, edifici privati, ma anche case cantoniere e fari, che si trovano lungo 14 percorsi pedonali e ciclistici in tutta Italia. Il primo bando sara' attivo gia' dal 24 luglio, il secondo arrivera' dopo l'estate e con concessioni piu' ampie, della durata di 50 Anni, ma che richiedono maggiori investimenti. L'iniziativa e' supportata anche dal Mibact (Ministero beni culturali e Turismo) e Mit (Ministero infrastrutture e trasporti) e punta alla riqualificazione e al riuso di immobili pubblici situati lungo itinerari storico-religiosi italiani, tra i quali la Via Francigena. Lo scopo e' invece quello di farne luoghi che accompagnino i "camminanti", ad esempio realizzando punti informativi e anche strutture di accoglienza o aiuto, come delle ciclofficine per chi sceglie la bicicletta. Il tutto per promuovere il "Turismo lento" e la mobilita' dolce. Ma anche l'imprenditorialita' giovanile: proprio ai giovani si rivolge il primo bando che offre in concessione gratuita per nove anni in tutte e 20 le regioni italiane, 46 tra masserie, case cantoniere, caselli idraulici, ma anche beni di pregio storico e architettonico come ville e castelli, ad imprese, cooperative e associazioni composte in prevalenza da under 40. In occasione del lancio del bando, questa mattina a Milano, l'Agenzia del Demanio e Touring Club hanno presentato i risultati della consultazione pubblica dedicata al progetto: fra gli interessati che hanno visitato il sito ci sono stati anche 6mila stranieri. Ne e' venuta fuori una sorta di top ten di gradimento degli immobili proposti: al primo posto si e' piazzato un piccolo fabbricato rustico in provincia di Lucca, seguito dal castello di Blera, vicino a Viterbo e dal Molino della Certosa di Pavia, che precede di poco la masseria Cocola di Ugento, a Lecce.