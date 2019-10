Turismo: Lombardia, 2mila operatori su 16mila in Italia

Turismo: Lombardia, 2 mila operatori su 16 mila in Italia

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Pausa turistica nel ponte dei Santi, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nei settori delle prenotazioni turistiche, ci sono 2.432 imprese in Lombardia con 10 mila addetti su 16.093 imprese in Italia con 49 mila addetti. Le imprese sono stabili in regione e crescono a livello nazionale, +2% in un anno e +6,4% in cinque anni. Un business annuale che vale 1,5 miliardi circa a Milano su 2 miliardi in Lombardia e 8 miliardi in Italia. Affari stabili secondo agenzie di viaggio di Milano. Sono le città d’arte e le capitali europee la meta preferita per una vacanza a misura di famiglia per 2 o 3 giorni in coppia o con amici. A fronte delle partenze in Italia e in Europa, molti prenotano il rientro nel luogo d’origine in Italia o all’estero.

Ha dichiarato Valeria Gerli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presidente di Confguide GITEC (Guide Italiane Turismo e Cultura) - Confcommercio Milano: "Cresce la capacità di accoglienza dei nostri territori e anche in occasioni come questa bisogna convincere i turisti, sia stranieri che italiani, a tornare e a soggiornare più a lungo per approfondire e sperimentare tutte le opportunità, offrendo esperienze turistiche sempre più ampie, diversificate e personalizzate. Ad esempio Milano deve essere sempre più comunicata e quindi percepita come meta e città d'arte, ricca di cultura e musei”.

Per Luigi Maderna, presidente Fiavet Lombardia, Associazione delle agenzie di viaggio aderente a Confcommercio Milano: “Dopo l’estate è il primo momento per una pausa dal lavoro e ci sono opportunità di viaggio, senza grosse variazioni rispetto al periodo e in linea con gli anni precedenti. Le favorite sono le vacanze vicine e all’insegna della cultura nelle città italiane e europee. La pausa lavorativa invita anche a un rientro in famiglia per chi è originario da altre zone d’Italia o estere”. Turismo, la Camera di commercio è attiva con i servizi alle imprese. È stato avviato un progetto di Assistenza Specialistica rivolto alle imprese ed aspiranti imprenditori dove gli esperti selezionati offrono un servizio di orientamento gratuito declinato in assistenza personalizzata o incontri di gruppo. Sempre con l'obiettivo di supportare il settore del turismo è nato il progetto Formazione per operatori turistici articolato in percorsi formativi, suddivisi in cicli, dedicati alle imprese turistiche e rivolti a titolari, soci, dirigenti, manager, collaboratori e le nuove figure professionali introdotte nel settore della gestione del marketing digitale di imprese turistiche iscritte alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e a Guide turistiche iscritte a Gitec – Guide Italiane Turismo e Cultura.