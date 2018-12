Turismo a Milano, ottobre da record: visitatori in aumento del 25,2%

Turismo, ottobre record a Milano: visitatori in aumento del 25,2%

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – Ottobre è stato il mese in cui si è toccato il picco assoluto di visitatori a Milano città: 745.449 presenze, il 25,28 per cento in più rispetto al 2017, quando gli arrivi erano stati 595.013. E anche nel mese di novembre i dati sono più che positivi: 597.272 visitatori, con un incremento del 12,50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. In totale, da gennaio a novembre la crescita dei visitatori è stata del 9,65 per cento rispetto all’anno precedente. Dall’inizio dell’anno sono quindi 6.277.727 i turisti che hanno visitato la città, 9.166.401 considerando anche la provincia di Milano. Di questi, 2.955.146 rientrano nella fascia d’età tra i 31 e i 45 anni, mentre crescono costantemente anche i visitatori più giovani, nelle fasce d’età tra i 19 e 30 anni (1.884.178), e quelli tra i 46 e 60 anni (2.741.562).