Tutto ok a Malpensa e a Linate è partito il restyling

"Malpensa ha retto alla prima prova, quella del fuoco", spiega l’amministratore delegato della Sea Armando Brunini. Si tratta di "un risultato importante e dimostra che questo aeroporto può avere ambizioni importanti per il futuro", anche se "dobbiamo reggere per 3 mesi e non è facile, sono sicuro che dovremo mettere in conto qualche momento di difficoltà. Il lavoro è appena iniziato, abbiamo ancora tanto da fare, però avrei messo la firma per un inizio cosi'". C’è soddisfazione, senza abbassare la guardia, dopo le prime 48 ore a Malpensa a pieno regime, coi voli di Linate presi in carico e l’assalto dei passeggeri gestito con qualche affanno ma in modo soddisfacente. Intanto a Linate gli operai sono al lavoro per il primo degli interventi che sta per essere realizzato durante la chiusura dell`aeroporto: il rifacimento della pista di decollo e atterraggio. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria che vengono effettuati obbligatoriamente ogni 15-20 anni per garantire ai passeggeri livelli di sicurezza sempre elevati. Contemporaneamente prenderanno il via i lavori di restyling dell'area imbarchi. Verrà rinnovato anche l'impianto che riceve le valigie (Bhs) e le prepara per l'imbarco nelle stive degli aerei, aumentando ancor di più il livello di security dell'aeroporto, grazie a nuovi sistemi all'avanguardia.