Tuttofood e Seeds&Chips, Confesercenti: "Alberghi pieni con le rassegne"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Il brand Milano va forte e anche col food stiamo andando bene – spiega Rocco Salamone, presidente dell’Associazione Turismo e Ricettività (Confesercenti) di Milano, che raccoglie circa il 50% delle strutture ricettive - abbiamo il tutto esaurito negli alberghi di Milano per l’8 e il 9 maggio. E anche ieri – di norma la domenica non lavoriamo molto – con le iniziative del food e quelle di Comune e Regione abbiamo avuto ottimi risultati. C’è un aumento nella capacità ricettiva – conclude Salamone - rispetto al 2016 del 4%, nel primo trimestre 2017”. Oggi l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Mauro ha presentato in Confesercenti il bando regionale Turismo e Attrattivita'. “La sfida che stiamo vincendo è quella di far valere l’estrema varietà dell’offerta lombarda”, ha spiegato l’assessore. “L’obiettivo far conoscere la nostra straordinaria tradizione e la grande qualità enogastronomica della regione. Stiamo crescendo anche nella fascia alta del mercato puntando sulle tante specificità della nostra offerta. Se questa misura produce i risultati che attendiamo, bè abbiamo chiuso il cerchio. Ora infatti puntiamo sulla riqualificazione delle strutture”.