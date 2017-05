TUTTOFOOD, un team di blogger dall'Università Cattolica nella città e in Fiera

Fiera Milano, in occasione di TUTTOFOOD, rafforza il legame di collaborazione con gli studenti dell’International PostgraduateMaster in Corporate Communication dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, diretto dalla Prof.ssa Maria Zoia.

In particolare, gli organizzatori dell’IPMCC e Fiera Milano hanno voluto sperimentare e perfezionare un modello virtuoso di coinvolgimento degli studenti con la manifestazione TUTTOFOOD, una della iniziative fieristiche di punta del polo fieristico milanese: questa volta verranno coinvolti non solo gli studenti del Master, ma anche quelli di altri corsi, sia italiani che internazionali, che abbiano la comunicazione come focus disciplinare.

TUTTOFOOD è la biennale per operatori dedicata al settore agroalimentare e organizzata direttamente da Fiera Milano, che in dieci anni dalla sua prima edizione, nel 2007, ha visto crescere le sue aree e la sua reputazione, fino a farla rientrare tra le prime in Europa, davanti a grandi realtà italiane da tempo presenti sul mercato.

Nei mesi scorsi si è chiusa positivamente la prima parte del progetto, in cui il Salone dell’Agroalimentare di Fiera Milano è diventato case history per gli studenti del Master: la Direzione Comunicazione di Fiera Milano Spa è stata impegnata direttamente nelle aule dell’Università per quattro lezioni nella didattica sulla promozione di una nuova manifestazione.

Un confronto tra studenti e operatori del settore nel campo della comunicazione che ha colto nel segno. Da quelle testimonianze è nata l’idea di proseguire con una seconda fase progettuale in cui alcuni studenti del Master insieme ad altri del corso di Economia e Gestione della Comunicazione Pubblicitaria – Linguaggi dei Media, di Business Communication - Laurea in Management per l'Impresa e dei corsi UCSC International saranno i protagonisti di una partecipazione “attiva” a TUTTOFOOD a partire dalla prossima inaugurazione della manifestazione del polo fieristico di Rho-Pero prevista per l’8 maggio.

Un team di studenti coordinati da una tutor universataria dedicata diventeranno per i giorni della manifestazione dall’8 all’11 maggio “inviati speciali” con l’obiettivo di raccontare, tramite l’utilizzo dei social (Facebook, Twitter e Instagram) alcuni appuntamenti di TUTTOFOOD. Un gruppo di lavoro, coordinato da Fiera Milano, che sarà operativo nella sede della manifestazione a Rho-Pero, ma anche nei luoghi milanesi in cui si svilupperà la Milano Food City. Un sistema che permetterà, per la prima volta, di sperimentare modelli teorici d’aula con l’approccio concreto della attività di Fiera Milano. Un percorso che sarà seguito quotidianamente dai Responsabili del progetto di Fiera Milano e dei corsi citati per trasmettere “live” gli effetti delle azioni programmate in ambito comunicativo. Il momento finale di questo progetto sarà ancora una volta in aula,per analizzare insieme agli studenti il risultato complessivo ottenuto sia in termini quantitativi che qualitativi.