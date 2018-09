Twinset, nuova apertura in centro: ecco lo store in Galleria Passarella

Twinset: aperto il nuovo store in Galleria Passarella

Twinset ha ufficialmente aperto il suo quarto negozio milanese in una location in pieno centro, al numero 2 della Galleria Passarella / Corso Vittorio Emanuele, nello stesso locale dove prima c'era Oysho. A darne notizia è Pambianco News, che racconta come lo store, occupi una superficie di circa 300 metri quadrati. Pambianco Tv ha intervistato il Ceo Alessandro Varisco, che ha spiegato che questa apertura “rappresenta un passo importante per diventare internazionali. Non solo per rafforzare Milano, dove abbiamo già altre boutique, ma perché diventa veramente una bandiera per tutto il mondo”.

Twinset ha 28 negozi all'estero e nelle ultime settimane ha aperto i suoi primi due store nel Regno Unito, a Londra, che presto saranno seguiti da una nuova boutique in Cina. “Oggi noi stiamo lavorando molto per andare anche in Far East – ha continuato Varisco a Pambianco Tv – e infatti, a ottobre, apriremo una nuova location a Shanghai”.

Parallelamente crescono anche le vendite online, che al momento pesano per il 5% sul giro d'affari: “Vogliamo implementare l’omnicanalità – ha spiegato Varisco - e per questo stiamo investendo molto sui sistemi informativi. In questo momento l’online è in grande crescita, negli ultimi tre anni ha quasi sestuplicato il suo fatturato e penso che tra 4/5 anni possa arrivare a contare fino al 10% del fatturato, se non di più”.

Il marchio ha raggiunto ricavi per 245 milioni nel 2017 e punta a quota 300 milioni nei prossimi quattro anni. All'apertura della nuova boutique il brand ha anche presentato la t-shirt unisex in edizione limitata disegnata in collaborazione con il rapper Sfera Ebbasta.