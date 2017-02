Uber, continua la protesta dei tassisti a Milano: il saluto di Berlusconi

Secondo giorno di proteste dei tassisti milanesi contro quello che definiscono il "regalo a Uber", ovvero le nuove norme sulle attività di noleggio contenute in un emendamento al decreto Milleproroghe al vaglio in Parlamento. Assemblee spontanee in stazione Centrale, a Linate e Malpensa, con il servizio che è di fatto sospeso e i passeggeri che non vengono caricati.

Silvio Berlusconi si e' fermato brevemente per un saluto ai tassisti che protestano davanti alla stazione centrale di Milano. L'ex Cavaliere - raccontano da Forza Italia - e' sceso dal treno proveniente da Roma e, uscendo dalla stazione, ha risposto con un saluto al folto gruppo di tassisti che cercava di attirare la sua attenzione. Non c'e' pero' stato alcun scambio di battute. Il presidente di FI e' subito salito sulla sua auto. Da ieri i tassisti milanesi protestano contro il rinvio di un anno della 'stretta' su Uber contenuta nel decreto approvato al Senato.