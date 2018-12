Ubriachi e senza biglietto picchiano autista di bus a Busto Arsizio

Ubriachi e senza biglietto picchiano austista di bus a Busto

Conducente di un autobus aggredito da alcuni ragazzini ubriachi e senza biglietto: è accaduto a Busto Arsizio, Varese. I quattro giovani hanno anche filmato l'aggressione con un cellulare. Tutto è iniziato quando l'autista ha chiesto loro il biglietto. Gli aggressori ne erano sprovvisti e in tutta risposta lo hanno insultato, strattonato e spintonato facendolo cadere a terra. Poi, come se nulla fosse, si sono andati a sedere in fondo al bus. L'uomo, contuso ad una gamba, ha chiamato la centrale e sono arrivate le forze dell'ordine. I quattro hanno cercato di sottrarsi all'identificazione ma sono stati denunciati.