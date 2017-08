Uccide amico e lo seppellisce: Brescia, arrestato confessa



Ha ucciso l'amico a coltellate, al culmine di una lite legata allo spaccio di droga, e poi lo ha sepolto in una discarica. Dopo una veloce indagine pero' e' stato scoperto, e, arrestato, ha confessato. E' accaduto nel Bresciano. Vittima Guido Bettoni, 37 anni, di Ghedi la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari.



L'omicida, secondo quanto ha raccontato lui stesso, dopo il delitto, avvenuto in casa della vittima, avrebbe pulito tutto, caricato il corpo dell'amico in auto e dopo aver girovagato a lungo lo ha nascosto. Su di lui si erano subito concentrate pero' le attenzioni degli investigatori che sulla sua auto hanno trovato tracce di sangue. Messo alle strette ha quindi confessato e fatto ritrovare il cadavere.