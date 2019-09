Uccide la compagna e tenta suicidio a Pozzo D'Adda

Una donna di 26 anni è stata trovata morta in casa a Pozzo D'Adda (MI): i carabinieri indagano per omicidio-tentato suicidio. Il compagno avrebbe infatti cercato di uccidersi conficcandosi un coltello nel petto. La donna sarebbe morta, presumibilmente, per soffocamento. Il compagno da una primissima ricostruzione dei carabinieri, l'avrebbe soffocata e poi avrebbe tentato di togliersi la vita. E' stata l'ex moglie dell'uomo a chiamare i carabinieri raccontando di una telefonata ricevuta dall'ex marito che le aveva detto di aver ucciso la sua compagna.