Canegrate, uccisa in incidente ad Aosta: in centinaia ai funerali di Federica



Chiesa gremita per il funerale di Federica Banfi, la 19 enne di Canegrate, nel Legnanese, rimasta uccisa in un incidente stradale avvenuto a Capdodanno a Chatillon (Aosta). Il pulmino della gita parrocchiale su cui la giovane viaggiava si e' scontrato contro un bus all'altezza della galleria Garin.



Alla funzione, nella parrocchia di Canegrate, hanno partecipato centinaia di persone, tra cui decine e decine di giovani, compagni di scuola della ragazza, compagni di oratorio e compagne di basket, Federica Banfi era attivissima in citta' sia nello sport, sia nella vita sociale e parrocchiale di Canegrate. Alla messa ha voluto partecipare anche l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.