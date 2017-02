Uccise cinese in via Sarpi a Milano, arrestata 38enne



Una donna cinese di 38 anni è stata arrestata ai carabinieri di Milano perche' considerata l'autrice dell'omicidio avvenuto il 30 novembre in via Paolo Sarpi, nella Chinatown milanese. Dopo l'omicidio la donna avrebbe portato via una borsa con dentro diverse centinaia di migliaia di euro dall'appartamento della vittima.



Ad essere stato ucciso era stato un commerciante cinese, Xue Chengxiang: freddato con un colpo di pistola sparato da vicino nel monolocale che usava come ufficio; lo aveva trovato la moglie. Le indagini hanno rivelato che il commerciante gestiva un money transfer abusivo di cui la donna era cliente e che i due si conoscevano. Ulteriori dettagli nella conferenza stampa alle 12 presso il comando provinciale in via Moscova.