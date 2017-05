Uccise guardia giurata nel Lodigiano, condannato all'ergastolo

Toga al palazzo di giustizia

Un uomo di 61 anni, Giuseppe Sabister, gia' agli arresti domiciliari, e' stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Mascalucia, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte d'appello di Milano. Deve scontare una condanna all'ergastolo per omicidio e rapina, reati commessi il 2 novembre 2006 a Pieve Fissiraga, nel Lodigiano, luogo in cui insieme ad altri complici, componenti di una banda specializzata nelle rapine ai portavalori che dal 2002 al 2006 semino' il terrore in tutto il Nord Italia, assalto' il furgone portavalori dell'Ivri a seguito del quale perse la vita la guardia giurata Enrico Morandi di 51 anni. L'arrestato e' stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.