Uccise il suocero che abusò della nipotina: condannato a 20 anni

Per avere ucciso il suocero, indagato per avere abusato della nipotina, un uomo di 35 anni, padre della bambina, e il suo complice di 27 anni sono stati condannati rispettivamente a 20 e a 18 anni di carcere. Il gup di Milano Aurelio Barazzetta ha concesso a entrambi le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (premeditazione e recidiva). Il motivo dell'attribuzione delle generiche sara' noto solo nelle motivazioni alla sentenza, quello che e' certo e' che ha determinato il non accoglimento della pena dell'ergastolo per tutti e due gli imputati, chiesta dal pm Monia Di Marco. L'omicidio risale al 25 febbraio scorso quando il 35enne uccise a colpi di pistola, in un parco dell'hinterland milanese, il suocero per vendicarsi dei presunti abusi sulla bambina.

Il giudice ha diposto il risarcimento simbolico di un euro all'ex compagna dell'uomo che si era costituita parte civile. "Sulla concessione delle generiche aspettiamo le motivazioni - afferma Lara Benetti, legale della donna - Il pm aveva chiesto l'ergastolo, sostenendo che non era possibile concedere le generiche perche' la confessione dell'uomo che ha sparato era un atto dovuto e la ricostruzione fatta da lui a tratti grottesca e con diversi cambi di versione. Inoltre, non ha mostrato resipiscenza". Tuttavia, riguardo alla concessione delle generiche, il legale fa notare che la condanna a 20 anni "e' un motivo di speranza che un giorno lui esca e si confronti con la figlia e che possa maturare qualcosa nella sua testa. Nella mia assistita non c'era voglia di vendetta, ma volonta' di giustizia. Voleva che la figlia capisse che l'atto del padre e' stato totalmente sbagliato, qualunque cosa avesse fatto il nonno".