Ucciso a colpi di bici in testa, lite degenera sotto l'Arco della Pace

Uomo ucciso a colpi di bici in testa sotto l'Arco della Pace

Era cominciata come una lite, tra urla e insulti, è finita nel sangue, in tragedia, con una bicicletta usata come arma impropria. Così è morto, sotto l'Arco della Pace, Tarek el Hosni, tunisino di 41 anni senza fissa dimora: preso a colpi di bicicletta sulla testa e sulla mandibola da un 22enne salvadoregno, Hernandez Aguilar, sottoposto a fermo e portato in ospedale per curare una ferita alla mano.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Giorno, non ci sarebbe stato un vero motivo alla radice della lite, ma l'alcol avrebbe incendiato la rabbia dei due che si sono scontrati alle 18 di lunedì 12 novembre, al centro di piazza Sempione, davanti ai turisti e ai passanti, in una delle zone più vive e frequentate della città.

“Non ho visto la scena, qualcuno si è avvicinato e mi ha detto di avvisare il 112”, ha raccontato un ragazzo. I sanitari del 118, accorsi sul posto, non sono riusciti a rianimare el Hosni. Poi sono arrivate le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Sempione, che hanno bloccato Aguilar a poche centinaia di metri di distanza, mentre il giovane salvadoregno cercava di fuggire.

Il ragazzo è stato sedato e portato in ospedale, e ora dovrà rispondere dell'accusa di omicidio. Nel corso della notte, gli investigatori hanno ascoltato i cinque-sei testimoni dell'accaduto per ricostruire la dinamica dei fatti.