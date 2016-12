Ucciso attentatore di Berlino. Minniti: grati ad agenti, persone straordinarie



Sono Cristian Movio e Luca Scatà gli agenti "di giovanissima età" che questa notte hanno ucciso Anis Amri, ritenuto l'attentatore di Berlino. Al controllo documenti, nella notte a Sesto, l'uomo ha risposto estraendo una pistola e sparando, colpendo a una spalla Movio. A quel punto, ha spiegato il ministro Marco Minniti in una conferenza stampa al Viminale, il collega, Luca Scatà, agente scelto, ha risposto al fuoco uccidento Amri. I due agenti stavano effettuando, ha spiegato ancora Minniti, "una normale attività di controllo del territorio" e lo hanno fermato perche' si aggirava "con fare sospetto".



Dopo aver fermato l'uomo, Movio gli ha chiesto i documenti e "senza esitazione" Amri ha estratto la pistola e sparato contro l'agente. "Guardiamo all'equipaggio della volante come persone straordinarie, giovanissimi, che facendo il loro dovere hanno fatto un servizio straordinario alla comunità. Interpreto il sentimento del nostro paese nel dire che l'Italia e' a loro grata", ha detto il ministro che ha sentito l'agente ferito a Sesto a cui "ho trasmesso la gratitudine mia personale, del ministero, del capo della polizia e gli auguri di pronta guarigione. Nei prossimi giorni andro' personalmente ad abbracciarlo". "Grazie a persone come lui gli italiani potranno fare un Natale ancora piu' felice".