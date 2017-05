Ufficiale: quanti profughi per ogni comune della città metropolitana di Milano

La tabella ufficiale del ministero per la città metropolitana di Milano Guarda la gallery

di Fabio Massa

Ormai è tempo di smistare i profughi. Ed ecco allora, comune per comune, in tutta la provincia di Milano, quanti andranno città per città e paese per paese. La Prefettura di Milano, in un documento che Affaritaliani.it ha potuto visionare, ha invitato i sindaci a partecipare a un incontro previsto per il 18 maggio alle ore 11.45 alla presenza del ministro dell'Interno Marco Minniti per sottoscrivere il protocollo "per un'accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei richiedenti la protezione internazionale". Fino ad oggi si erano identificate delle formule per la ripartizione, ma mai erano stati messi nero su bianco i numeri, le cifre. I comuni che vanno oltre i 100? Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Rho, Pioltello, Cologno Monzese, San Giuliano Milanese, Rozzano, Legnano. Eccole, dunque, tutte le zone, i comuni e le cifre integrali e ufficiali:

ZONA OMOGENEA ALTO MILANESE

Arconate 18, Bernate T. 8, Buscate 13, Busto Garolfo 38, Canegrate 34, Castano Primo 31, Cerro Maggiore 42, Cuggiono 22, Dairago 17, Inveruno 23, Legnano 164, Magnano 25, Nerviano 47, Nosate 6, Parabiago 75, Rescaldina 38, Robecchetto con Induno 13, San Giorgio su Legnano 19, San Vittore Olona 23, Turbigo 20, Vanzaghello 15, Villa Cortese 17.

ZONA OMOGENEA MAGENTINO E ABBIATENSE

Abbiategrasso 89, Albairate 13, Arluno 32, Bareggio 47, Besate 6, Boffalora sopra Ticino 11, Bubbiano 7, Calvignasco 6, Casorezzo 15, Cassinetta di Lugagnano 6, Cisliano 13, Corbetta 50, Gaggiano 25, Gudo Visconti 6, Magenta 64, Marcallo con Casone 17, Mesero 11, Morimondo 6, Motta Visconti 21, Noviglio 12, Ossona 12, Ozzero 6, Robecco sul Naviglio 19, Rosate 15, Santo Stefano Ticino 14, Sedriano 33, Vermezzo 11, Vittuone 24, Zelo Surrigone 6.

ZONA OMOGENEA SUD OVEST

Assago 24, Basiglio 21, Binasco 20, Buccinasco 74, Casarile 11, Cesano Boscone 65, Corsico 95, Cusago 11, Lacchiarella 24, Locate di Triulzi 27, Opera 37, Pieve Emanuele 44, Rozzano 116, Trezzano sul Naviglio 57, Vernate 9 Zibido San Giacomo 19

ZONA OMOGENEA SUD EST

Carpiano 11, Cerro al Lambro 14, Colturano 6, Dresano 8, Mediglia 33, Melegnano 48, Pantigliate 17, Paullo 31, Peschiera Borromeo 64, San Colombano al Lambro 20, San Donato Milanese 88, San Giuliano Milanese 104, San Zenone al Lambro 12, Tribiano 10, Vizzolo Predabissi 11.

ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA

Basiano 10, Bellinzago Lombardo 10, Bussero 23, Cambiago 19, Carugate 41, Cassano d'Adda 51, Cassina de' Pecchi 37, Cernusco sul Naviglio 91, Gessate 24, Cologno Monzese 131, Gorgonzola 55, Grezzago 8, Inzago 30, Liscate 11, Masate 10, Melzo 51, Pessano con Bornago 25, Pioltello 100, Pozzo d'Adda 16, Pozzuolo Martesana 23, Rodano 13, Segrate 95, Settala 20, Trezzano Rosa 14, Trezzo sull'Adda 33, Truccazzano 16, Vaprio d'Adda 24, Vignate 25, Vimodrone 46

ZONA OMOGENEA NORD OVEST

Arese 52, Baranzate 32, Bollate 99, Cesate 39, Cornaredo 56, Garbagnate Milanese 74, Lainate 70, Novate Milanese 55, Pero 30, Pogliano Milanese 23, Pregnana Milanese 20, Rho 137, Senago 59, Settimo Milanese 54, Solaro 39, Vanzago 25

ZONA OMOGENEA NORD MILANO

Bresso 71, Cinisello Balsamo 204, Cormano 55, Cusano Milanino 51, Paderno Dugnano 127, Sesto San Giovanni 222.

Ovviamente la circolare e l'invito a firmare il protocollo è arrivato come una bomba su molti comuni che si preparano ad affrontare le amministrative. Vito Bellomo, consigliere metropolitano di Forza Italia, sindaco di Melegnano e capolista azzurro a sostegno di Raffaela Caputo, spara a zero: "Non so ancora se andrò all'incontro. Ma se ci andrò, contesterò il metodo con cui il governo ha diviso i profughi. Decidono dall'alto il numero e poi ci convocano per firmare. Questa non è democrazia. Ogni territorio ha le sue complessità. Ma lo sanno ad esempio che a San Zenone ce ne sono già più di 150 quando dovrebbero dargliene 12? E che tutti questi si riversano su Melegnano?". Questioni locali, certo, ma anche politiche. "Il centrodestra farà muro - spiega Bellomo - C'è molta agitazione tra i sindaci. Anche perché mentre noi veniamo convocati per firmare, il sindaco della città metropolitana Beppe Sala se ne frega. Lui organizza le marce dell'accoglienza, e noi ci prendiamo i profughi in Comuni che hanno mille problemi".

