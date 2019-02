Ultimo week end di febbraio a Milano? Questi gli appuntamenti da non perdere

Milano Segreta Consiglia - Angelo Mazzone

Buon venerdì e bentrovati.

I nostri consigli della settimana.





1) La mostra "Romanticismo” alle Gallerie d'italia in Piazza Scala.

E’ un regalo che le Gallerie d’Italia – Piazza Scala e il Museo Poldi Pezzoli vogliono fare a tutti i milanesi e ai turisti presenti in città, per permettere di scoprire e apprezzare la mostra in entrambe le sedi, ad un prezzo più contenuto al costo di 14 euro.

La mostra Romanticismo, a cura di Fernando Mazzocca, è la prima dedicata al contributo italiano al movimento che ha cambiato la sensibilità e l’immaginario del mondo occidentale nel corso della prima metà dell’Ottocento. Partendo da Milano, la città italiana con il fermento culturale più spiccato all’epoca, l’esposizione mette in luce i linguaggi individuali di artisti tra loro molto diversi, che animarono il Romanticismo senza costituire uno stile univoco.

Gallerie d’Italia: Da martedì a domenica dalle 9:30 alle 19:30 (ultimo ingresso 18:30) Giovedì dalle 9:30 alle 22:30 (ultimo ingresso 21:30). Lunedì chiuso .





2. Il Museo di Storia Naturale di Milano ospita un nuovo ciclo di Happy hour con delitto.

Milano - Le serate iniziano con un aperitivo a buffet, cui seguono circa tre ore di attività, che volano via tra scoperte scottanti, colpi di scena, momenti di smarrimento in cui tutto sembra confuso e di esaltazione in cui le risposte paiono finalmente chiare: ma sarà davvero così?

I partecipanti devono calarsi nel ruolo di una squadra investigativa della Scientifica, svolgendo, a squadre, prove di laboratorio, misurazioni, raccolta di indizi, per poi riuscire a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e a ricostruire così l'intricata trama dei misteri e che sembrano avviluppare e avvolgere come una fitta nebbia il Museo di Storia Naturale. La storia ruota attorno al preziosissimo smeraldo chiamato Profondo Verde, che sembra aver scatenato e scatenare, in passato come oggi, irrefrenabili brame, sfociate in spietati crimini e delitti efferati.

L'Happy hour con delitto si svolge presso il Biolab (via Manin 2/A), all'interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli. Il costo è di 40 euro a persona,L'Happy hour con delitto si svolge presso il Biolab (via Manin 2/A), all'interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli. Il costo è di 40 euro a persona.

I partecipanti devono calarsi nel ruolo di una squadra investigativa della Scientifica, svolgendo, a squadre, prove di laboratorio, misurazioni, raccolta di indizi, per poi riuscire a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e a ricostruire così l'intricata trama dei misteri e che sembrano avviluppare e avvolgere come una fitta nebbia il Museo di Storia Naturale. La storia ruota attorno al preziosissimo smeraldo chiamato Profondo Verde, che sembra aver scatenato e scatenare, in passato come oggi, irrefrenabili brame, sfociate in spietati crimini e delitti efferati.“

L'Happy hour con delitto si svolge presso il Biolab (via Manin 2/A), all'interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli. Il costo è di 40 euro a persona, prenotazioni su https://www.assodidatticamuseale.it/ADM/ItemsByCategory.aspx?SlaveCategoryID=69





3. Il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano ospita la mostra Leonardo da Vinci Parade, la prima iniziativa realizzata nell’ambito del palinsesto di celebrazioni vinciane del 2019 Milano e Leonardo.

La mostra temporanea Leonardo da Vinci Parade, curata e realizzata dal Museo in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, mette in dialogo, in una visione d’insieme inedita, storicamente affascinante e di grande impatto visivo, i modelli storici e gli affresch idi pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da Fernanda Wittgens, allora direttrice della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del Museo della Scienza e della Tecnologia Leoanrdo da Vinci.

Parade è una festa, in cui si esibiscono in parata sul palco del museo modelli e affreschi, in un accostamento insolito di arte e scienza.

Un percorso evocativo permette di attraversare i diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul tema dell’ingegneria e della tecnica.

Info: www.museoscienza.org/visitare/leonardo-parade/





4. Speciale notte degli Oscar

In occasione della notte degli Oscar, il 24 Febbraio Cinema Bianchini Segreto offre una programmazione con film premiati agli Oscar: Io ti salverò di Hitchcock e Fargo dei fratelli Coen.

Una ricercata selezione di titoli abbinata ad un luogo spettacolare, ti consentirà di scoprire una parte segreta di Milano e vivere una serata speciale rivedendo film che difficilmente trovi nei cinema o in tv.

Informazioni su www.cinemabianchini.it/cinema-segreto





5. Aperitivo gratuito sui tetti della Galleria

La giornata è più gustosa con gli aperitivi su Highline Galleria ! Approfitta di questa occasione, un drink offerto gratuitamente nel primo vigneto sui tetti di Galleria Vittorio Emanuele, in una terrazza riscaldata, per garantirti la migliore esperienza.

Acquistando i biglietti d'ingresso ad Highline Galleria (12,00€) avrai incluso anche un ottimo drink, da gustare lungo il Percorso che ti permette di toccare con una mano la cupola della Galleria e con l’altra il cielo, ammirando il sole che cala sullo skyline di Milano e le Alpi che la circondano.

Prenotazioni su: www.highlinegalleria.com/vigna

Alla prossima settimana, un buon weekend da tutto lo staff di Milano Segreta