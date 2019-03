Ultrà morto: al via il processo. Legale chiede tutela tifoso 'pentito'

Si e' aperto nell'aula bunker del carcere di San Vittore il processo con rito abbreviato a carico di sei ultra' arrestati con l'accusa principale di rissa aggravata nell'inchiesta sugli scontri del 26 dicembre prima di Inter -Napoli in cui e' morto Daniele Belardinelli.

Tra gli imputati figura Luca Da Ros, il 21enne tifoso interista che ha collaborato con gli imquirenti dando indicazioni utili all'indagine e ha chiesto di patteggiare la pena a un anno e dieci mesi. Fuori dall'aula il suo legale, l'avvocato Alberto Tucci, ha chiesto ai giornalisti di "non diffondere notizie inesatte scrivendo che alcuni ultra' sono stati arrestati per le sue dichiarazioni". "Non e' cosi' - ha detto Tucci - sono stati arrestati per gli elementi individuati attraverso le immagini o ulteriori indagini. Non si puo' mettere in difficolta' o a rischio una persona". Il difensore ha negato che Da Ros abbia subito delle minacce. Gli altri tifosi imputati sono Francesco Baj, Marco Piovella, Alessandro Martinoli, Simone Tira, Nino Ciccarelli. Tra le parti offese, oltre alla moglie e ai genitori di Belardinelli, figurano anche tre tifosi del Napoli che, durante i violenti scontri di via Novara, vennero accoltellati.