Nuovi arresti nell'inchiesta sul tifoso morto, coinvolto capo curva Inter

Nuovi arresti per l'inchiesta tifoso morto che vede coinvolto anche il capo della curva dell'Inter Nino Ciccarelli

Nino Ciccarelli, 49 anni, fondatore della tifoseria dei 'Viking' nel 1984, e' gia' stato condannato a 12 anni di carcere per vari reati e attualmente e' sottoposto a cinque anni di Daspo. Il suo nome era emerso tra gli indagati nell'ambito dell'indagine sulla guerriglia tra tifosi del 26 dicembre scorso ed era stato indicato dall'ultra' 'pentito' 21enne Luca Da Ros.



Portato in questura il 31 dicembre, aveva ammesso di avere preso parte agli incidenti ma non aveva aggiunto molto altro. Sono una trentina gli indagati nell'ambito dell'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella. Oggi sono iniziati all'Istituto di medicina legale gli accertamenti autoptici sul cadavere di Belardinelli.