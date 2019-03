Ultrà morto: al via il processo: pm chiede condanne fino a 5 anni e 8 mesi

La Procura di Milano ha chiesto condanne fino a 5 anni e 8 mesi di carcere nel processo col rito abbreviato a carico di sei ultra' arrestati con l'accusa principale di rissa aggravata nell'inchiesta sugli scontri del 26 dicembre scorso prima di Inter - Napoli. La pena piu' severa e' stata chiesta dai pm per Nino Ciccarelli: 5 anni, 8 mesi e 10 giorni. Tre anni, otto mesi e 20 giorni e' stata la richiesta per il designer - tifoso Guido Piovella, 4 anni, 4 mesi e 20 giorni per Alessandro Martinoli, due anni, 11 mesi e 10 giorni per Simone Tira e Francesco Baj.

Il giudice di Milano Guido Salvini ha disposto un Daspo (divieto di accesso a luogo dove si svolgono manifestazioni sportive e contestuale obbligo di presentazione alla forze di polizia) per Nino Ciccarelli. Ciccarelli era stato arrestato per rissa aggravata, lesioni volontarie aggravate e lancio di oggetti. Il giudice ha convalidato il provvedimento chiesto dalla Questura di Milano.

Era presente anche Cristina Bianchi, vedova di Daniele 'Dede' Belardinelli, nell'aula bunker del carcere di San Vittore dove si e' svolta l'udienza del processo a carico di sei tifosi accusati di rissa aggravata e altri reati per gli scontri che hanno preceduto Inter - Napoli. La donna e' indicata come parte offesa nel decreto che ha disposto il giudizio ma non si e' costituita parte civile come invece dovrebbe fare nell'eventuale processo sulla morte di suo marito, investito da un'auto (sono in corso accertamenti per identificare quale). Il procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e il pm Michela Bordieri hanno chiesto pene fino a cinque anni e otto mesi; a loro avviso inoltre per nessuno degli imputati dovrebbero essere concesse le attenuanti generiche.

Tra gli imputati figura anche Luca Da Ros, il 21enne tifoso interista che ha collaborato con gli inquirenti dando indicazioni utili all'indagine e ha chiesto di patteggiare la pena a un anno e dieci mesi. Fuori dall'aula il suo legale, l'avvocato Alberto Tucci, ha chiesto ai giornalisti di "non diffondere notizie inesatte scrivendo che alcuni ultra' sono stati arrestati per le sue dichiarazioni". "Non e' cosi' - ha detto Tucci - sono stati arrestati per gli elementi individuati attraverso le immagini o ulteriori indagini. Non si puo' mettere in difficolta' o a rischio una persona". Il difensore ha negato che Da Ros abbia subito delle minacce. Gli altri tifosi imputati sono Francesco Baj, Marco Piovella, Alessandro Martinoli, Simone Tira, Nino Ciccarelli. Tra le parti offese, oltre alla moglie e ai genitori di Belardinelli, figurano anche tre tifosi del Napoli che, durante i violenti scontri di via Novara, vennero accoltellati.