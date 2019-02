Ultrà: Piovella pericoloso, deve spostare residenza fuori dalla Lombardia

Ultrà: Piovella pericoloso, sposti residenza fuori dalla Lombardia

Marco Piovella, l'architetto e Ultra' dell'Inter arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del tifoso Daniele Belardinelli, deve spostare la sua residenza fuori dalla Lombardia. Lo ha chiesto il pm di Milano Francesco De Tommasi ai giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale chiamati a decidere sulla richiesta da parte della Questura di applicare per 3 anni la misura della sorveglianza speciale a suo carico. Piovella attualmente e' in carcere e quindi la decisione del Tribunale, attesa entro una quindicina di giorni, avra' eventuali effetti quando tornera' libero.

Durante l'udienza, il 'Rosso', difeso dall'avvocato Mirko Perlino, si e' difeso sostenendo di non essere il capo della curva nord e di non avere dato un contributo nell'organizzazione di episodi violenti. Nella sua richiesta, la Questura sollecitava la misura speciale dell'obbligo di soggiorno come "unico strumento di controllo idoneo per consentire alle forze di polizia una costante verifica dei suoi comportamenti futuri e per prevenire il protrarsi di attivita' illecite e turbative dell'ordine pubblico".

Il pubblico ministero e' pero' andato oltre, spingendosi a ipotizzare il divieto di soggiorno in Lombardia data la sua "pericolosita' sociale" e i fatti "molto gravi" di cui si sarebbe reso autore che ha definito "a rischio serialita'". Una richiesta "assurda" l'ha definita il suo difensore che ha chiesto di respingere anche l'istanza della Questura. "Piovella risiede in Lombardia dove ha una stabile attivita' lavorativa - ha detto Perlino - e' assurda la richiesta di divieto di soggiorno. Oggi ha chiarito molto dubbi e siamo fiduciosi sulla decisione dei giudici". Nella richiesta della Questura, veniva sottolineato che Piovella potrebbe spostarsi da Milano per seguire altre partite e il tifoso era definito "persona socialmente pericolosa in quanto aveva gia' posto in essere in passato attivita' delittuose in occasione di manifestazioni sportive con il ruolo di capo nel mondo Ultra' dell'Inter". Quanto all'inchiesta della Procura sugli scontri del 26 dicembre scorso, Piovella verra' processato con altri 5 imputati arrestati davanti al gup Carlo Ottone De Marchi a partire dall'11 marzo.