Umberto Bossi dimesso dall'ospedale di Varese dopo il malore

Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, e' stato dimesso oggi dall'ospedale di Varese. Il senatur era stato ricoverato il 14 febbraio in seguito a un malore. A quanto apprende l'AGI sara' trasferito in una struttura a Lugano, in Svizzera, per la convalescenza.