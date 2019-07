Umberto Bossi vende casa, sul mercato storica villa Gemonio

Da cinque mesi una immobiliare ha avuto mandato per la cessione della casa di Umberto Bossi a Gemonio: prezzo fissato in 430mila euro. La villa, acquistata dal senatur alla fine degli anni ottanta, e' di 400 metri quadrati con nove locali, quattro bagni, e nella descrizione fatta dalla immobiliare c'e' anche "un giardino che degrada verso i piedi della collina, una piscina, un playground per la pallacanestro e tanti altri piccoli particolari che ne accrescono il valore". La villa sarebbe in vendita da cinque mesi, ma per il momento non ci sono trattative per un nuovo compratore. Intanto da casa Bossi nessuna conferma ne' all'esterno dell'edificio sono comparsi cartelli.