Un 'cratere' in via Breda, la denuncia di De Chirico sulle buche stradali

"Ieri sera mentre mi recavo alla Casa dei giochi sono passato in via Breda e all’altezza del civico 98 ho trovato questo cratere, molto pericoloso per le macchine ma soprattutto per i passanti che rischiano di essere colpiti dalle pietre. Stamattina ho segnalato all’assessore Granelli il pericolo", scrive sul suo profilo Facebook il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, accompagnando il post da una serie di fotografie che testimoniano lo stato di dissesto della strada.