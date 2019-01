"Un alt(r)o Everest": Atir on the road ad Alta Luce Teatro l'1 e il 2 febbraio

"Un alt(r)o Everest",: Atir on the road ad Alta Luce Teatro

Un altro spettacolo Atir “On The Road” sarà in scena a Milano, ad Alta Luce Teatro, venerdì 1 e sabato 2 febbraio: si tratta di "Un alt(r)o Everest", di e con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi. Lo spettacolo racconta la vera storia di Jim Davidson e Mike Price, due amici che nel 1992 decidono di scalare la loro montagna: il Monte Rainier nello stato di Washington, Stati Uniti. Il sogno di una vita, una vetta ambita da ogni scalatore, un passaggio obbligatorio per chi, nato in America, vuole definirsi Alpinista. “The Mountain” come la chiamano a Seattle. "Ma le cose - recita la nota dello spettacolo - non sono mai come ce le aspettiamo e quella scalata non sarà solo la conquista di una vetta. Sarà un punto di non ritorno, un cammino impensato nelle profondità del loro legame, un viaggio che durerà ben più dei quattro giorni impiegati per raggiungere la cima.

Alta Luce Teatro

Alzaia Naviglio Grande 192 - 20144 Milano

Info e prenotazioni: 348.7076093 - alt@altaluceteatro.com

Prezzi: 15 euro - ridotto 12 euro - con tessera associativa (costo 2 euro. Valida per la stagione 2018/2019).

Orario spettacolo: ore 21.

A seguire brindisi con gli artisti