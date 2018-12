Un anno di libertà vigilata allo stalker di Michelle Hunziker

Stalking a Michelle Hunziker: un anno di libertà vigilata per un 37enne della Bassa Bergamasca

Un anno di libertà vigilata è la misura di sicurezza personale provvisario che i carabinieri di Caravaggio hanno notificato questa mattina al 37enne italiano di Fornovo San Giovanni, nella Bassa Bergamasca, accusato di essere lo stalker di Michelle Hunziker.

L'uomo era imputato al tribunale di Milano per fatti risalenti all'autunno del 2016, quando avrebbe inviato per email al Gabibbo di Striscia la Notizia diverse foto di nudi femminili e di un coltello, provocando così uno stato d'ansia alla conduttrice, che già in passato aveva subito atti persecutori da parte di altre persone.

L'uso di mezzi informatici e telematici ha costituito un'aggravante per l'uomo che dovrà anche sottoporsi a una cura in una struttura sanitaria. Sebbene già in passato lo stalker fosse stato destinatario di provvedimenti sanitari a causa dei suoi problemi psicofisici, una perizia ne ha accertato le capacità di intendere e volere.