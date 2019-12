"Un dono per Filippo": trovato il donatore per il bimbo di otto mesi

"Oggi é davvero quasi Natale e come ormai avrete capito il mio dono sta finalmente per arrivare": inizia con queste parole il post pubblicato oggi sulla pagina facebook "Un dono per Filippo", con il quale è annunciata la notizia che molti stavano aspettando da mesi. Come spiega Repubblica, Filippo, bimbo di otto mesi di Cusano Milanino affetto da linfoistiocitosi emofagocitica avrà presto il trapianto di midollo osseo di cui ha bisogno, grazie a un donatore che aspettava da tempo. Il piccolo è ricoverato a Brescia.

Prosegue infatti il post: "Dovrò aspettare un paio di settimane e non saranno una passeggiata, anzi: ho iniziato ieri il "condizionamento", un cocktail di farmaci chemioterapici che serviranno a fare piazza pulita del mio midollo birichino per lasciare spazio a quello nuovo. tutto questo mi porterà a non stare niente bene, molto probabilmente, e soprattutto ad essere molto immunodepresso per parecchio tempo. mamma e papà sono tesi e preoccupati, io ancora non mi accorgo di nulla e me la rido. Ma un passo alla volta, come abbiamo imparato, che diversamente non si può fare.il 7 gennaio un giovane tedesco (non sappiamo se maschio o femmina) donerà il suo midollo che il giorno dopo sarà qui per me, trasportato da un volontario, E adesso concentriamoci tutti per fare in modo che questo primo passo vada a buon fine".

Il donatore è arrivato dopo i tanti appelli di Admo e la gara di solidarietà in tutta Italia con banchetti in numerose piazze. Una prima donatrice era stata trovata mesi fa, ma aveva poi ritirato la propria disponibilità.