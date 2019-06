Un'enorme luna in Cozzi e blogger con snowboard, Milano ha bisogno di bellezza

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

di Fabio Massa

C'era una volta il cielo azzurro, il bel tempo e tanta felicità. Così, una volta sola eh perché non vorrei vi abituaste, racconterò una storia positiva. E' quella della piscina Cozzi, dove la presidente di Milanosport Chiara Bisconti ha portato una enorme luna, una grande installazione luminosa, per far nuotare i milanesi in un contesto di bellezza assoluta. Un applauso. E un applauso anche a un gruppo di blogger milanesi che ha deciso di postare foto con snowboard e sci per dire a tutti e soprattutto al Cio che Milano è pronta per le Olimpiadi invernali, sulle quali si decide a fine mese. In radio la foto non si vede, ma moralmente sono con voi.

fabio.massa@affaritaliani.it