Un “mare” di ospiti per Lia Quartapelle e gli zingarettiani di Milano

Lia Quartapelle, parlamentare milanese che da subito si è schierata accanto a Nicola Zingaretti, domenica sera al “Mare Culturale Urbano” si confronterà con diverse associazioni e protagonisti della vita sociale milanese.

“Ospiti che hanno accettato di confrontarsi con Piazza Grande e con la mozione Zingaretti” – spiegano gli organizzatori – “pur rimanendo indipendenti rispetto agli schieramenti interni al PD e al centrosinistra”.

Il nome più conosciuto del nutrito panel di ospiti arruolati dagli zingarettiani del Municipio 7 è certamente quello di Don Gino Rigoldi, fondatore di Comunità Nuova, che interverrà sui temi riguardanti la marginalità sociale dei soggetti più fragili.

Nel corso della serata, intitolata “Persone e idee per cambiare”, lo psicoterapeuta Sergio Marsicano, responsabile dei progetti di umanizzazione di “Amo la Vita” Onlus parlerà di sanità e cura.

La giornalista e scrittrice Cristina Obber interverrà sulla parità di genere, mentre Michela Pellagatta, dell’associazione “Students for Humanity” parlerà di diritti umani e cooperazione.

Massimo Magnocavallo, fondatore de “I Supersportivi” Onlus, racconterà la propria particolare esperienza di promotore dello sport con soggetti con disabilità psicofisiche anche gravi, con i quali sono stati raggiunti risultati sorprendenti anche per gli specialisti.

Enzo Balboni, professore di diritto costituzionale, parlerà di riforme, sia quelle che erano state inserite nel fallimentare referendum promosso da Renzi, sia quelle che compongono l’orizzonte degli obiettivi politici del Movimento Cinque Stelle.

Elena Comelli, portavoce dell’associazione Sinistra X Milano, porterà un contributo sul tema delle diseguaglianze, mentre sui temi del lavoro ci sarà l’intervento di Alessandro Credali, coordinatore della Camera del Lavoro San Siro.

A condurre i lavori saranno Diana De Marchi, Lorenzo Zacchetti e Carlo Vagginelli, esponenti di Piazza Grande Municipio 7.

Il Mare Culturale Urbano si trova in via Gabetti 15 (zona via Novara/San Siro) ed è raggiungibile con gli autobus 49, 64 e 80. “Persone e idee per cambiare” comincia alle ore 20.00 e l’ingresso è gratuito.