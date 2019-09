Un morto sul lavoro a Bovisio Masciago

IMPRESE-LAVORO.COM Monza – Ancora una tragedia sul lavoro. A Bovisio Masciago è morto. Questa mattina, pochi minuti prima delle 8, un uomo di 49 anni ha perso la vita sul lavoro in via Agnesi a Bovisio Masciago, dove sono in corso i lavori per la costruzione di una villetta. La dinamica al momento è ancora poco chiara ma, dalle prime informazioni, sembrerebbe che il 49enne, autotrasportatore originario di Corigliano Calabro (CS) ma residente a Uboldo (Varese), sia rimasto schiacciato da alcune pareti in legno, destinate ad un immobile in fase di costruzione, che probabilmente stava scaricando dal proprio autocarro. La chiamata ai soccorsi è stata immediata: sul posto sono arrivati i volontari della croce argento di Limbiate, il medico e i Vigili del Fuoco. Ma nonostante tutto per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Desio e il personale dell’Ats per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto.

Questa mattina il vertice tra Regione e sindacati

Proprio questa mattina si era svolto un vertice in Regione con sindacati e parti sociali per discutere di incidenti sul lavoro e della necessità di maggiore sicurezza. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme agli assessori al Welfare Giulio Gallera e all'Assessore al Lavoro Melania Rizzoli, hanno infatti incontrato, questo pomeriggio, i segretari regionali di CGIL CISL E UIL, Elena Lattuada, Ugo Duci e Danilo Margaritella. Un tema ritenuto da tutti i partecipanti all'incontro "drammatico intollerabile". I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali hanno presentato alcune proposte contenute in un documento consegnato, durante l'incontro, al presidente e agli assessori riguardanti: un maggior coordinamento delle azioni messe in campo dalle Ats; l'incremento del personale, finalizzato a un aumento dell'attivita' ispettiva e di controllo, assunto a tempo determinato, attraverso l'utilizzo costante delle risorse provenienti dalle sanzioni; la copertura al 100 per cento del turn over della dirigenza e dei tecnici e assistenti sanitari; l'istituzione di un tavolo di lavoro che verifichi e monitori l'applicazione delle azioni da parte delle Ats.

Gli esponenti della Giunta hanno espresso apprezzamento per le proposte fatte dalle parti sociali perche' in linea con un pacchetto di misure concrete a cui Regione Lombardia sta lavorando e che verranno illustrate nei prossimi giorni alla Cabina di Regia. Misure che coinvolgono diversi aspetti: le assunzioni a tempo indeterminato che, a legislazione vigente e a seguito dell'approvazione del cosiddetto 'decreto Calabria' potranno essere meno penalizzanti, la formazione a diversi livelli, il coinvolgimento del mondo della scuola con azioni di sensibilizzazione degli studenti e futuri lavoratori. Nel corso dell'incontro Giunta e Parti sociali hanno sottolineato la necessita' da parte del Governo di rivedere i vincoli nazionali che impediscono l'assunzione del personale nel settore della prevenzione degli incidenti sul lavoro e di perorare congiuntamente azioni che vadano in tale direzione.