Un museo del Design a Milano, Bonisoli: "Roma contribuirà economicamente"

Un museo del Design a Milano con piu' poli, tra la Triennale e il nuovo museo dell'Adi a Qt8, per far si' che in questo campo "l'Italia intera si prenda una leadership indiscussa a livello mondiale". Il progetto sta prendendo forma, secondo il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, che ne ha parlato questa mattina a margine della sua visita al Cenacolo Vinciano a Milano: "Stamattina con il sindaco Giuseppe Sala abbiamo fatto una bella riunione di piu' di un'ora, anche con l'assessore regionale, la Triennale, e l'Adi - ha raccontato il ministro - Stiamo andando avanti nella definizione di un impianto". Il "governo ci deve essere" in questo progetto, secondo Bonisoli, che pero' non ha ancora dato cifre di un eventuale contributo. Infatti, a chi gli chiedeva se potrebbero arrivare 10 milioni da Roma, ha risposto: "Sono molto determinato a farlo ma sono abituato a ragionare con le carte. Assolutamente ci sara' un impegno economico del governo, e' una cosa molto seria e molto importante".