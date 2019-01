Un nuovo chef al Four Seasons di Milano: arriva Fabrizio Borraccino

Al prestigioso Four Seasons Hotel di Milano arriva un nuovo executive chef: Fabrizio Borraccino. Si rinnova così la proposta gastronomica del rinomato hotel in via Gesù.

Borraccino si occuperà dell'offerta culinaria del ristorante La Veranda, del lounge bar Foyer e del Giardino, come anche dei catering per gli eventi interni ed esterni, sostituiendo lo chef Vito Mollica, che nel 2015 era alla guida delle cucine del Four Seasons a Milano e anche di quelle del ristorante Il Palagio del Four Seasons Hotel di Firenze.

Fabrizio ha origini abruzzesi e vanta un curriculum di tutto rispetto: è stato sous chef al Pellicano di Porto Ercole per poi diventare executive chef al Poggio Rosso del Relaix & Château Borgo San Felice, dove ha conquistato la prima stella.

Il direttore dell’hotel milanese a cinque stelle, Mauro Governato, ha accolto il nuovo chef commentando: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Fabrizio, certi che saprà guidare la nostra ristorazione attraverso un’evoluzione stilistica autentica, innovativa e allo stesso tempo basata sulla tradizione culinaria italiana”. Dal canto suo, Borraccino ha tenuto a dichiarare: “Oggi, in Italia, Milano rappresenta il polo di alta cucina più vocato all’internazionalità. Sono sicuro che, assieme a tutta la brigata, raggiungeremo degli obiettivi importanti”.