SharingMi, l'app che premia i comportamenti sostenibili

A Milano una app per premiare i comportamenti sostenibili

"Milano fa un passo avanti verso una città sempre più green e sostenibile. Da chi sceglie di andare a scuola o recarsi al lavoro in bicicletta a chi decide di piantare erbe aromatiche sul proprio balcone, passando per chi decide di chiudere il rubinetto mentre si lava i denti, risparmiando acqua, sino a chi sceglie di non usare più bicchieri e posate di plastica. Piccoli gesti quotidiani che, da oggi, acquisteranno sempre più valore grazie a 'SharingMi', la prima app gratuita che premia i comportamenti sostenibili dei cittadini. A sperimentare per primi i contenuti dell'app saranno i residenti dei Municipi 4 e 5 nell'area compresa tra le zone di Porta Romana e Vettabbia, già coinvolti in questi anni nel progetto europeo 'Sharing Cities'", lo ha annunciato il Comune di Milano.

"SharingMi" è una piattaforma digitale in cui gli utenti condividono le loro idee ed azioni legate al mondo della sostenibilità (come mobilità, risparmio di energia e acqua, scelte di consumo, pratiche di riuso e riciclo), per ispirarsi a vicenda nel condurre uno stile di vita più ecologico. Con i loro comportamenti virtuosi e tramite le interazioni con gli altri, i partecipanti guadagnano punti con cui possono accedere a premi reali quale ricompensa per il loro stile di vita e per l'impatto positivo che le loro abitudini hanno avuto sull'ambiente e sulla città.