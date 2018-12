"Una grande Prima parla al cuore di tutti": la Scala ringrazia gli sponsor

"Una grande Prima parla al cuore di tutti": con queste parole il teatro alla Scala ha voluto pubblicamente ringraziare i propri partner per la riuscita della Prima del 7 dicembre con la messa in scena dell'Attila di Giuseppe Verdi. La campagna, declinata in stampa, digitale e affissioni e nell'allestimento del maxischermo collocato in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, è stata curata da Tita e vede protaginsta una statua dorata affiancata al palco reale, che rappresenta una donna che si porta con emozione una mano al cuore.