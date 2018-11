Una pista da sci indoor ad Arese: Milano sarà la Dubai d'Italia?

Milano come Dubai: ad Arese una pista da sci indoor

Una pista da sci indoor, come a Dubai, ma a due passi dal Centro Commerciale di Arese. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, accelerano bruscamente i lavori per l'accordo di programma per la riqualificazione dell’ultima fetta dismessa dell'area dell’ex Alfa Romeo. E dopo “Il Centro”, il prossimo passo sarebbe un impianto sportivo e turistico senza precedenti in Italia.

La pista avrà tutto quello che si trova negli impianti sulle Alpi, ma sarà a pochi passi da Milano, facilmente raggiungibile dagli appassionati 365 giorni all'anno, a prescindere dalla temperatura esterna. La segreteria tecnica in Regione Lombardia si è rinuita martedì scorso alla presenza dei tre sindaci coinvolti: per Arese Michela Palestra, Alberto Landonio per Lainate e per Garbagnate Milanese Davide Barletta.

In ballo ci sono due milioni di metri quadrati di suolo da riqualificare e dai progetti è sparita l'ipotesi del lotto residenziale previsto dall’accordo di programma del 2012 che vedeva fra i soci Euromilano. Al loro posto il patron della catena degli Iper Marco Brunelli ha presentato lo skydome dei milanesi. Un progetto firmato dallo stesso architetto del “Centro”, Michele de Lucchi.

I tempi dell'iter, secondo quanto riportato dal Giorno, dovrebbero prevedere l'approdo del nuovo accordo di programma nei consigli comunali di Arese, Lainate e Garbagnate entro aprile. Prima delle elezioni comunali a Lainate. "Questa accelerazione può avere un valore solo se significa portare tutte quelle risposte che i territori chiedono in termini di inquinamento, trasporto pubblico, di ricadute in termini di sviluppo per i Comuni e per il territorio – ha però chiarito la sindaca di Arese Michela Palestra – Senza questi elementi la fretta non è per noi accettabile".