Uniqlo sbarca a Milano: store da 1500 metri quadri in Cordusio

Uniqlo, colosso giapponese dell'abbigliamento, sbarca in Italia, e a Milano in particolare: il nuovo store aprirà nell'autunno 2019 in piazza Cordusio. Previsti 1500 metri quadri su tre livelli, con proposte uomo, donna e kidswear. Si tratta del decimo mercato europeo per il marchio dopo Russia, Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca.

Prestigiosa la location a due passi dal Duomo: si tratta dell'edificio attualmente di proprietà di Hines Italia.

“Siamo estremamente onorati e orgogliosi di entrare nel mercato italiano nel 2019”, ha dichiarato, come riporta Pambianconews.com, Tadashi Yanai, fondatore e presidente di Uniqlo e presidente e Ceo di Fast Retailing, cui fa capo il marchio. “Milano è una delle capitali della moda più importanti e rispettate internazionalmente, nota per la sua cultura artigianale storica e per un design sofisticato ed elegante. La spettacolare posizione del negozio e il nostro concetto LifeWear, basato sulla creazione di abiti che soddisfino le esigenze dello stile di vita di tutti, ci fa sperare che il pubblico di Milano e dei suoi visitatori accolga Uniqlo e lo faccia diventare parte integrante del suo quotidiano”, ha concluso il manager.