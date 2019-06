Università: al Polimi nuova laurea in medicina e ingegneria

Medicina di precisione, terapie geniche, intelligenza artificiale, neuro-robotica e big data. Sono questi alcuni dei temi con cui i futuri medici si dovranno sempre piu' confrontare e che dovranno saper gestire al meglio per il bene del paziente. Con questo obiettivo e' nato Medtec School, il nuovo corso di Laurea internazionale in Medicina di Humanitas University e Politecnico di Milano, che integra e potenzia le competenze della figura professionale del medico chirurgo con quelle tipiche dell'Ingegneria Biomedica. Il corso e' in lingua inglese e offre un percorso formativo di 6 anni, al termine i laureati in Medicina potranno chiedere al Politecnico il rilascio anche della Laurea triennale in Ingegneria Biomedica. Con 50 posti disponibili, Medtec School sara' ospitato in un nuovo edificio con laboratori aperti e modulabili che si connettono con le aule in cui si svolgono le lezioni.

Alla presentazione, svoltasi questa mattina nell'aula magna del Politecnico, hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Humanitas Gianfelice Rocca e i due rettori dell'Humanitas University (Marco Montorsi) e del Politecnico (Ferruccio Resta). Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha inviato un video messaggio. "Ancora una volta il Politecnico di Milano ha fatto la scelta giusta, una scelta coraggiosa che guarda al futuro", ha commentato Fontana. "Anche la Lombardia - ha aggiunto - ha assolutamente bisogno di medici, un obiettivo che puo' essere raggiunto attraverso l'allentamento dei vincoli che attualmente regolano l'accesso alla professione". E "in tal senso sono convinto che il raggiungimento dell'Autonomia aiuterebbe a colmare queste gravi carenze riguardanti sia le strutture ospedaliere, sia i medici di base". Mentre Rocca ha sottolineato che "nell'ambito delle scienze della vita si profilano all'orizzonte grandi sfide: l'invecchiamento della popolazione, l'impatto dell'innovazione, l'accessibilita' e sostenibilita' dei sistemi nazionali di cura e assistenza". Dunque "Medtec nasce per rispondere a tali sfide formando professionisti in grado di gestire e sfruttare la tecnologia a vantaggio di una medicina sempre piu' umana, innovativa e sostenibile".