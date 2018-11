Università Bocconi: Taranto nuovo consigliere delegato

Riccardo Taranto e' il nuovo consigliere delegato dell'Universita' Bocconi. Presieduto da Mario Monti, si e' riunito oggi il nuovo Cda della Bocconi per il quadriennio 2018-2022. Al suo insediamento ha presenziato il Professor Angelo Provasoli, presidente dell'Istituto Javotte Bocconi, che - come da Statuto - ha designato il Presidente e nove membri del Consiglio di Amministrazione dell'Universita'. Il Consiglio ha deliberato la nomina di Luigi Guatri a Presidente onorario dell'Ateneo, di Andrea Sironi a Vice Presidente e di Riccardo Taranto a Consigliere Delegato.

Gia' Group CFO di RCS Mediagroup, Riccardo Taranto si e' laureato in Economia Aziendale alla Bocconi nel 1981 e nella sua carriera ha ricoperto importanti posizioni nell'amministrazione, finanza e controllo di gestione in altre primarie aziende come Prelios, Telecom Italia, Cisco, Pirelli Cavi e Sistemi, Roche e Honeywell Information Systems. Riccardo Taranto succede a Bruno Pavesi, Consigliere Delegato dell'Ateneo di via Sarfatti dal 2008. "Sono molto onorato e grato al Presidente Monti e al nuovo Consiglio di Amministrazione per la prestigiosa nomina", ha dichiarato Riccardo Taranto. "Profondero' in questa entusiasmante avventura professionale tutto il mio impegno e la mia esperienza, costruita grazie agli strumenti che la Bocconi in una pur lontana epoca mi ha dato. Ritengo sia una grande opportunita' per restituire almeno in parte quanto ho ricevuto, e mi auguro di continuare nel percorso di crescita per la nostra Universita' gia' segnato in questi anni dal Presidente, da Bruno Pavesi, dai vari Rettori e dal precedente Consiglio".

"Siamo certi che la competenza e l'esperienza di Riccardo Taranto", ha dichiarato Mario Monti, "consentiranno alla Bocconi di proseguire il proprio sviluppo con ulteriore slancio, saldamente ancorato ai significativi risultati ai quali ha contribuito in modo rilevante Bruno Pavesi, che in qualita' di Consigliere Delegato ha collaborato con dedizione ed efficacia per undici anni con quattro Rettori. Formulo al Dottor Taranto le piu' vive congratulazioni per la nomina e i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunita' bocconiana".