Università degli Studi di Milano: inizia il mandato del rettore Franzini

È iniziato stamattina il mandato di Elio Franzini come nuovo rettore dell'Università degli Studi di Milano. Il passaggio di consegne alla guida della Statale con l'uscente Gianluca Vago è avvenuto in occasione della lezione inaugurale del giuslavorista Pietro Ichino per dare inizio al corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e Processi decisionali, che i due professori hanno contribuito a fondare 10 anni fa. "Io ho un'età in cui si andava a scuola sempre il primo ottobre quindi lo vivo come il primo giorno di scuola" ha commentato Franzini. "Le prospettive sul mio rettorato - ha aggiunto - le vedremo, i problemi aperti sono tanti e cercheremo di risolverli tutti quanti a poco a poco e con calma sentendo tutti gli organi"