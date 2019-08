Uomo accoltellato e rapinato in Stazione Centrale a Milano

La scorsa notte, attorno alle 23, in piazza duca d'Aosta , di fronte alla Stazione Centrale, un migrante e' stato accoltellato e rapinato da un altro extracomunitario. L'uomo non e' in gravi condizioni. La vittima è un ragazzo libico di 27 anni e anche l'aggressore si pensa abbia origini africane. Quest'ultimo si è avvicinato al 27enne, gli ha rubato il telefono cellulare e poi lo ha colpito con un coltellino alla spalla e all'anca. L'aggressore è scappato, mentre la vittima della rapina e' stata portata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.