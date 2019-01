Uomo ferito con pistolettata a gamba in bar a Milano



Un uomo, ieri sera, è stato colpito con una pistolettata a una gamba in un bar alla periferia di Milano, in via Quinto Romano, da un altro uomo che poi e' fuggito. Il ferito e' stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale di Niguarda. Al momento i carabinieri non hanno potuto ricostruire con precisione la dinamica del fatto di sangue. Non si sa se si sia trattato di una lite degenerata o di un regolamento di conti.