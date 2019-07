Uomo muore per overdose vicino a Bosco della Droga di Rogoredo

Questa mattina, un uomo di 33 anni è stato rinvenuto senza vita in via Sant'Arnaldo, a Milano, nei pressi del bosco di Rogoredo. Lo rende noto l'Areu Lombardia. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria: il medico del 118, si apprende, ne ha constatato il decesso per overdose. A fianco al corpo e' stata rinvenuta una siringa. Il nome dell'uomo non e' stato al momento reso noto.