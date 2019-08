Uomo si immerge in lago non balneabile e muore annegato



Un uomo è annegato ieri sera a Redecesio, quartiere di Segrate, in un laghetto dove e' vietata la balneazione. L'uomo, di eta' compresa tra i 40 e i 50 anni e senza fissa dimora probabilmente di nazionalita' bulgara, si trovava sulle rive del laghetto con un gruppo di connazionali con cui stava mangiando e bevendo alcol.



Ad un certo punto e' entrato nelle acque del lago da cui pero' non e' piu' riemerso: il corpo senza vita e' stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza.