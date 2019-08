Uomo travolto da pirata, Codacons: ridurre limiti di velocità a 30km/h

L’incidente è avvenuto mercoledì scorso alle ore 18.20 in viale delle Rimembranze di Greco, mentre un uomo di 42 anni stava attraversando le strisce, una macchina l’ha travolto e centrato in pieno, tanto che è finito all’ospedale con frattura a un braccio e una prognosi di trenta giorni. Il conducente della macchina non si è fermato a prestare soccorso ed scappato via. Codacons: “È necessario ridurre il limite di velocità da 50 a 30km/h non solo in tratti pericolosi e frequentati, ma anche nelle vicinanze di un attraversamento pedonale” e presenta esposto alla Procura della Repubblica.