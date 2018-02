Uomo travolto da un treno Italo dell'alta velocità a Rho



Un treno dell'alta velocita' ferroviaria, un Italo di Ntv, ieri sera ha investito e ucciso un uomo alla stazione Rho-Fiera appena fuori Milano. E' accaduto poco prima delle 19. Non sono ancora stati accertati causa e dinamica dell'investimento. S



ul luogo sono intervenuti rapidamente i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla. Le indagini sono svolte dai carabinieri. Sulla linea dell'alta velocita' da Milano a Torino e' stato temporaneamente bloccato il passaggio dei convogli che quindi hanno percorso la linea "lenta" e non l'altà velocità per il tmepo necessario alle indagini.