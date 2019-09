Uomo trovato impiccato a un albero al Parco della Resistenza a Milano

Ritrovato ieri pomeriggio il cadavere di un uomo all'interno del parco della Resistenza, in via Balilla a Milano. L'uomo e' stato trovato impiccato a un albero. I soccorritori sono stati chiamati attorno alle 16.45, non si è potuto fare altro che constatare il decesso. La persona trovata impiccata e' un albanese di 35 anni. Al momento per la polizia non ci sono elementi che facciano pensare che si possa trattare di qualcosa di diverso dal suicidio. L'uomo, che aveva attorno al collo la sua cintura, era appeso a 9 metri d'altezza dal suolo.